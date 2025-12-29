Россиянам рассказали, как избежать ссор с родственниками за новогодним столом

В новогодние праздники многие россияне встречаются за одним столом как с близкими, так и с дальними родственниками. При этом с некоторыми из членов семьи не всегда удается найти общий язык. Ради того, чтобы не испортить праздник, важно уметь реагировать на неудобные вопросы. Об этом радио Sputnik рассказала сертифицированный коуч, научный исследователь, автор подкаста: «Не учи меня жить» Алена Борьессон.

Прежде всего эксперт посоветовала ответить себе на вопрос, как именно хочется действовать, если разговор окажется неприятным. Она напомнила, что человек не обязан вступать в споры или начинать защищаться.

«Если чувствуете, что эмоции захлестывают — просто выйдите на пару минут, налейте себе чаю и подышите. Вы не обязаны продолжать разговор, который вас ранит, причем это может исходить из любви к себе и к задающему вопрос тоже», — объяснила специалист.

Она назвала новогодний стол мини-театром. При этом после такого интенсивного общения с родственниками есть риск почувствовать себя полностью опустошенным. В таком случае важно не спешить сразу возвращаться в привычный ритм жизни, позволив себе небольшую рефлексию. По словам эксперта, восстановиться после новогодних праздников в компании семьи помогут прогулки и медитация.

Психолог Анна Мухина до этого говорила, что создать новогоднее настроение поможет праздничная атмосфера, которую создают украшенные улицы, огни, музыка, домашние дела и ритуалы. По ее словам, вызвать праздничную ассоциацию также могут запах мандаринов, любимые напитки и другие мелочи.

Ранее стало известно, как отличаются новогодние традиции у разных поколений россиян.