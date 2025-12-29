Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Россиянам рассказали, как избежать ссор с родственниками за новогодним столом

Эксперт Борьессон: за новогодним столом не нужно поддерживать все разговоры
Jub-Job/Shutterstock/FOTODOM

В новогодние праздники многие россияне встречаются за одним столом как с близкими, так и с дальними родственниками. При этом с некоторыми из членов семьи не всегда удается найти общий язык. Ради того, чтобы не испортить праздник, важно уметь реагировать на неудобные вопросы. Об этом радио Sputnik рассказала сертифицированный коуч, научный исследователь, автор подкаста: «Не учи меня жить» Алена Борьессон.

Прежде всего эксперт посоветовала ответить себе на вопрос, как именно хочется действовать, если разговор окажется неприятным. Она напомнила, что человек не обязан вступать в споры или начинать защищаться.

«Если чувствуете, что эмоции захлестывают — просто выйдите на пару минут, налейте себе чаю и подышите. Вы не обязаны продолжать разговор, который вас ранит, причем это может исходить из любви к себе и к задающему вопрос тоже», — объяснила специалист.

Она назвала новогодний стол мини-театром. При этом после такого интенсивного общения с родственниками есть риск почувствовать себя полностью опустошенным. В таком случае важно не спешить сразу возвращаться в привычный ритм жизни, позволив себе небольшую рефлексию. По словам эксперта, восстановиться после новогодних праздников в компании семьи помогут прогулки и медитация.

Психолог Анна Мухина до этого говорила, что создать новогоднее настроение поможет праздничная атмосфера, которую создают украшенные улицы, огни, музыка, домашние дела и ритуалы. По ее словам, вызвать праздничную ассоциацию также могут запах мандаринов, любимые напитки и другие мелочи.

Ранее стало известно, как отличаются новогодние традиции у разных поколений россиян.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524809_rnd_0",
    "video_id": "record::268c7e5e-daad-45a4-84df-59d1ced364e1"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+