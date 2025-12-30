Размер шрифта
Петербурженка обнаружила камеру в примерочной магазина в ТЦ

78.ru: в Петербурге девушка обнаружила камеру в примерочной магазина 
В Петербурге девушка во время примерки одежды обнаружила камеру в кабинке для переодевания. Об этом она рассказала телеканалу 78.ru.

Инцидент произошел в магазине NewYorker, расположенном в торговом центре «Охта Молл». Девушка зашла в примерочную и, подняв глаза, заметила наверху видеокамеру. Сначала она решила, что та направлена в другую сторону. Однако, уточнив информацию, посетительница выяснила, что подобные устройства могут иметь круговой обзор.

Клиентка планирует вернуться в торговую точку и уточнить с какой целью в помещениях для переодевания ведется видеосъемка. Отмечается, что похожие камеры стоят по всему торговому центру.

Ранее в Саратове девушка заметила камеру, направленную на зеркало в примерочной.
