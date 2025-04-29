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Покупательница зашла в примерочную и обнаружила камеру, направленную на зеркало

Shot: в Саратове девушка заметила камеру, направленную на примерочную
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New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Посетительница магазина одежды в Саратове заметила камеру, которая направлена на примерочную. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

На кадрах, сделанных в помещении, заметно, что устройство закреплено не в самой кабинке, но может следить за происходящим. По данным Telegram-канала, камера «смотрела» на зеркала, расположенные в примерочных.

Посетительница рассказала о ситуации в социальных сетях. Она также добавила, что обращалась к персоналу, но сотрудники «развели руками».

«После бурных обсуждений в Интернете с девушкой связался директор саратовского магазина и пообещал перевесить камеру в другое место», – сообщается в публикации.

По словам других покупательниц, они также замечали камеры в других магазинах сети.

До этого скрытую камеру обнаружили в туалете одной из школ Петербурга. Ее нашла одна из учениц, заметив странный блик. Присмотревшись, в мусорных мешках под трубой она нашла устройство, направленное на унитаз.

Ранее мужчина установил в доме подруги скрытые камеры и подглядывал за ней полгода.

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