Краснодарская коллегия судей прокомментировало вынесенное с помощью ИИ решение

«Ъ»: судьи в Краснодаре подтвердили принятое с помощью ИИ решение
Depositphotos

Коллегия судей Краснодарского края подтвердила предположительно вынесенное с помощью искусственного интеллекта решение. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда получила жалобу адвокатов на приговор Ейского городского суда о получении взятки полицейскими Сергеем Фроловым и Алексеем Фалюном. Суд признал правоохранителей виновными в сокрытии факта выявления 1,3 т контрафактного алкоголя в Ейске за взятку в 300 тыс. руб. Оба были приговорены к семи годам лишения свободы.

Адвокат одного из полицейских обратил внимание на то, что использованные в приговоре формулировки, такие как «целая плеяда защитников» и «чудесным образом», не соответствуют стилистике судебных документов и указывают на использование ИИ при составлении документа.

Краснодарский краевой суд рассмотрел документ, после чего судебная коллегия сочла его законным и справедливым, и приговор Ейского суда вступил в законную силу.

«В любом случае, независимо от вопросов к стилю, объективная сторона дела не меняется. Но стороны не лишены права и обжаловать приговор в кассации, если считают, что он вынесен с нарушением», — подчеркнули судьи.

До этого глава OpenAI заявил, что в 2026 году компании начнут использовать искусственный интеллект не только для автоматизации рутинных процессов, но и для решения серьезных задач. По его мнению, модели смогут самостоятельно вычислять то, что команды людей не могут сделать самостоятельно.

Ранее искусственный интеллект сравнялся с людьми в генерации статей в интернете.

