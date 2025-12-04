На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина, осужденного за угрозу расправы над сожительницей, нашли в Таиланде

МВД: Таиланд выдал Москве россиянина, избившего свою сожительницу
alleks19760526/Shutterstock/FOTODOM

Из Таиланда депортировали россиянина, находившегося в международном розыске и осужденного за угрозы и нанесение телесных повреждений своей сожительнице. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем канале в Mах.

Мужчину доставили в Россию сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД.

По данным ведомства, передача задержанного российской стороне состоялась в аэропорту Бангкока. Таиландские власти передали его полицейским после подтверждения личности мужчины, разыскиваемого по линии Интерпола.

Следствие установило, что в 2021 году россиянин напал на свою сожительницу на почве ревности, угрожая ее жизни и нанося удары, в том числе ножом. Женщина получила травмы средней тяжести. По факту были возбуждены уголовные дела по статьям об угрозе жизни либо причинением тяжкого вреда здоровью и об умышленном причинении вреда средней тяжести.

Суд назначил ему отбывание наказания в колонии-поселении, однако мужчина туда не прибыл и вскоре скрылся за границей. В июле правоохранители инициировали его международный розыск и начали проверять информацию о возможном нахождении фигуранта в Таиланде.

Как уточнила Волк, таиландские власти сообщили об установлении его местонахождения и задержании. После согласования процедур с зарубежными партнерами было принято решение о передаче злоумышленника российской стороне для дальнейшего привлечения к ответственности.

Ранее пропавшую в Турции москвичку с сыном нашли живыми на границе с Сирией.

