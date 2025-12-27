Размер шрифта
Мужчина решил сходить в туалет в салоне, но обнаружил в унитазе свернувшуюся змею

В Малайзии мужчина нашел змею под крышкой унитаза
Житель Малайзии пришел в салон и обнаружил в туалете змею. Об этом сообщает The Star.

Инцидент произошел в регионе Лабуан. По данным издания, мужчина пришел в салон, но в какой-то момент ему захотелось в туалет. Открыв крышку унитаза, он обнаружил внутри свернувшуюся рептилию.

Змея не причинила вреда посетителю. Сотрудники Департамента гражданской обороны приехали на место и достали рептилию, после чего передали природоохранной службе.

Известно, что за день до произошедшего четырехметровая змея весом 15 кг оказалась около дома одного из местных жителей. Мужчина оперативно обратился в профильные службы, после чего рептилию поместили в мешок. Никто не пострадал.

До этого в Москве врачи спасли женщину, на которую напал ее питомец-рептилия. Ядовитая голубая куфия выползла из аквариума и проявила агрессию к хозяйке.
Специалисты стабилизировали состояние москвички, после терапии ее выписали.

Ранее братья натравили ядовитую змею на отца ради страховки.

