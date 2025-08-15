На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач объяснила, как извлечь максимальную пользу для здоровья из арбуза и дыни

Врач Симонова: арбуз и дыня полезны для здоровья только если есть их правильно
Freepik.com

Арбузы и дыни – это не только вкусные, но и полезные для здоровья продукты, если правильно отнестись к вопросу их потребления. Они насыщают организм нужными витаминами, а также помогают поддерживать водный баланс, объяснила RT терапевт, кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Татьяна Симонова.

Есть арбуз и дыню рекомендуется в первой половине дня – как уточнила в беседе с газетой «Известия» специалист по рациональному питанию и коррекции образа жизни Кира Игнатьева, они идеальны после завтрака или как перекус в сочетании с правильными жирами, например с орехами. Не рекомендуется есть эти продукты на ночь, так как это может спровоцировать проблемы с ЖКТ, вздутие, и повышенную отечность тела на утро.

Что касается полезных свойств, то арбуз насыщен ликопином – это антиоксидант, который хорошо влияет на зрение. Также в нем много клетчатки, что полезно для пищеварения, и цитрулина – аминокислоты, способствующей улучшению кровообращения. Кроме того, эта ягода – источник витаминов А и С, а также калия и магния, что важно для кожи, иммунитета, сердца и нервной системы, отметила врач.

При этом важно съедать в день не более 500 г мякоти арбуза, так как превышение этой нормы грозит отеками, диареей, нагрузкой на почки и нарушением водно-солевого баланса. Также арбуз из-за высокого гликемического индекса противопоказан людям с сахарным диабетом.

«Дыня тоже содержит множество питательных для организма веществ. Среди них: витамин С, бета-каротин, фолиевая кислота, кремний, железо и клетчатка, --― рассказала Симонова. ― Благодаря такому составу дыня обладает рядом полезных свойств, например способствует укреплению иммунитета, поддержанию процессов кроветворения и нормализации пищеварения».

По ее словам, в день взрослому человеку можно съедать не более 300-400 г дыни, что соответствует трем-четырем ломтикам. Превышение этой нормы приведет к расстройству желудка, повышенному газообразованию и диарее. Противопоказана дыня людям с гастритом, язвой, панкреатитом, заключила специалист.

Ранее россиянам назвали два внешних признака опасного арбуза.

