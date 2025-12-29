Размер шрифта
В Москве шоплифтер напал на сотрудника магазина

«Осторожно, новости»: шоплифтер напал на сотрудника московского «Вкусвилла» 
В Москве шоплифтер избил сотрудника «Вкусвилла», когда тот попросил его вернуть похищенное. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В публикации утверждается, что инцидент произошел в магазине на Рабочей улице. Сотрудник «Вкусвилла» поймал мужчину, который воровал продукты, и потребовал вернуть их. Мужчина вытащил несколько упаковок из-под куртки, а после напал на работника магазина, начал бить его по лицу, повалил на землю, попытался добить ногами.

В компании рассказали, что на место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, а также представители правоохранительных органов. Пострадавший работник магазина сейчас находится в больнице, компания планирует оказать ему максимальную поддержку.

До этого пресс-служба Черновского районного суда сообщила, что в Чите 34-летний мужчина получил срок за неудачную попытку кражи колбасы из магазина. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее тысяча рублей стала причиной нападения пьяного мужчины на знакомую в Твери.
