Читинец отправится в колонию за неудачную кражу колбасы

В Чите мужчина отправится в колонию за неудачную кражу колбасы
Максим Блинов/РИА Новости

В Чите 34-летний мужчина получил срок за неудачную попытку кражи колбасы из магазина. Об этом сообщает пресс-служба Черновского районного суда.

Инцидент произошел в октябре — мужчина попытался украсть из магазина на Весенней улице две упаковки «Краковской» колбасы на 630 рублей, однако на выходе его поймали сотрудники магазина. Отмечается, что злоумышленник уже привлекался к административной ответственности за аналогичное мелкое хищение. В связи с этим похитителя колбасы привлекли к уголовной ответственности.

Черновский районный суд признал мужчину виновным в покушении на мелкое хищение, совершенном лицом, ранее подвергнутым административному наказанию. В ходе процесса он полностью признал свою вину и раскаялся. Ему назначили наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее тысяча рублей стала причиной нападения пьяного мужчины на знакомую в Твери.

