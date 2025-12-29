Беременной Лерчек предстоит операция 

Находящейся под домашним арестом блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), ранее госпитализированной из-за угрозы выкидыша, будет проведена операция. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Виктор Дугин.

По его словам, Чекалину уже доставили в клинику, операцию ей проведут уже сегодня-завтра. Адвокат добавил, что с ребенком блогера все хорошо, а операция не связана с гинекологией.

Дугин отказался рассказывать, с чем связана необходимость проведения операции.

С сильной болью в пояснице и почечной коликой Лерчек госпитализировали 23 декабря.

В ноябре стало известно, что бизнесвумен ждет ребенка от своего тренера по танцам Сквиччиарини. Недавно знаменитость раскрыла дату родов. Она сообщила, что роды состоятся в марте. Блогер надеется, что судебный процесс закончится до этого момента. Лерчек и ее возлюбленный пока не знают пол будущего ребенка.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк с октября 2024 года находятся под домашним арестом без права пользоваться связью и интернетом. 8 сентября Чекалиным было предъявлено обвинение по делу о незаконном выводе из России 250 млн рублей.

Ранее в СПЧ призвали разрешить Лерчек рожать в роддоме.