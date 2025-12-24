На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин проводил до дома пьяного прохожего и ограбил его

В Волгограде мужчина ограбил прохожего, которому помог дойти до дома
true
true
true
close
Виталий Аньков/РИА Новости

В Волгограде полиция задержала подозреваемого в грабеже, мужчина сначала помог пьяному прохожему дойти до квартиры, а затем напал на него и похитил деньги. Об этом сообщает областное управление МВД.

Инцидент произошел в Красноармейском районе Волгограда. В полицию обратился 53-летний местный житель. Он сообщил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, возвращался домой. По дороге ему помог незнакомый мужчина, который проводил его до квартиры.

В знак благодарности потерпевший решил дать своему провожатому 1500 рублей. Однако в этот момент мужчина нанес ему несколько ударов, выхватил кошелек со всеми деньгами и скрылся. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Личность грабителя установили, им оказался 52-летний ранее судимый житель Волгограда. Он сознался в содеянном, но успел потратить похищенные средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело о грабеже, фигуранту может грозить до семи лет лишения свободы.

Ранее житель Ивановской области избил прохожего ради пакета с продуктами.

