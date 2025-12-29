В Бердске сотни домов остались без отопления из-за повредившей газопровод фуры

Грузовик повредил трубу газопровода в Бердске, оставив без отопления 991 дом

Грузовой автомобиль повредил трубу магистрального газопровода в городе Бердске в Новосибирской области. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел вечером 29 декабря на улице Черемушной. В результате была приостановлена подача газа на котельную, обслуживающую более 900 частных домовладений и 91 многоквартирный дом.

«Прокуратурой города Бердска организована проверка по факту повреждения газопровода. <...> При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — говорится в заявлении.

В нем уточняется, что на место происшествия выехал прокурор населенного пункта Аркадий Козлов. Он будет координировать работы аварийных служб.

«Решается вопрос запуска альтернативного источника отопления», — подчеркнули в ведомстве.

13 декабря в селе Порецкое в Чувашии водитель грузовика не опустил кузов машины, из-за чего транспортное средство врезалось в газовую трубу, которая проходила аркой через проезжую часть. Из-за аварии около 100 домов остались без отопления. При этом экстренные службы оперативно ликвидировали утечку газа, после этого специалисты приступили к ремонту трубопровода.

