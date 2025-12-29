В Госдуме отреагировали на решение снизить нагрузку на участковых

Заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал изменения в инструкции для участковых, благодаря которым нагрузка на сотрудников снизится. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно приказу ведомства, теперь участковые должны посещать граждан, стоящих на профилактическом учете, не раз в квартал, а раз в полгода. Помимо этого, был отменен прием по субботам. Однако полицейским необходимо все время оставаться на связи и реагировать на обращения.

По мнению Выборного, такое нововведение не сократит профилактическую работу, а сделает ее более адресной.

«Сохранить и повысить уровень профилактики преступлений позволит уход от формального «отбывания часов» к гибким алгоритмам и цифровому контролю», — заявил депутат.

Он отметил, что снятие обязанности вести прием в субботу позволит участковому уделять больше времени работе с теми, кто действительно находится в зоне риска.

