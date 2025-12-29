Размер шрифта
Обвинение попросило суд заочно арестовать экс-полковника ФСБ Фролова

Экс-полковника ФСБ Фролова просят заочно арестовать и объявить в розыск
Гособвинение попросило Московский гарнизонный военный суд заочно арестовать, а также объявить в розыск отставного полковника управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова. Он проходит в качестве обвиняемого по делу о взяточничестве, передает РИА Новости.

Обвинение отмечает, что фигурант дела был осведомлен о дате и месте заседания, но на него не явился. Из-за его отсутствия суд пока не может начать пересмотр дела.

«Прошу суд приостановить производство по делу, избрать Фролову меру пресечения в виде заключения под стражу, вынести постановление о его розыске», — заявила гособвинитель в суде.

До этого суд предлагал оформить принудительный привод Фролова, но защита выступила против, предложив направить уведомление о заседании по его последнему месту жительства в ОАЭ, куда он отправился в 2024 году на лечение.

Изначально Фролов обвинялся во взяточничестве на общую сумму 87 млн рублей. По версии следствия, Фролов курировал «банковский» отдел, а банкиры, опасаясь отзыва лицензии, за его покровительство направляли ему по $100–150 тысяч, а потом и евро. В июне 2024 года суд переквалифицировал статью на менее тяжкую — «мошенничество» — и назначил по ней шесть лет колонии, но в связи с истечением срока давности освободил его от наказания. При этом прокурор требовал для полковника 14 лет лишения свободы. Прокуратура и защита в итоге обжаловали приговор. В октябре 2025 года Кассационный суд отменил ранние решения по этому делу и отправил их на новое рассмотрение.

Также, по данным следствия, в 2011 году сотрудники ФСБ Кирилл Черкалин, Андрей Васильев и Дмитрий Фролов обманом принудили главу строительной компании Сергея Гляделкина выделить им долю в размере не менее 490 млн рублей в уставном капитале фирмы на сумму не менее 490 миллионов рублей.

Ранее ФСБ показала видео с задержанием экс-главы Тамбовской области Егорова за взятки.

