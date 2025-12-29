Суд в Подмосковье отправил под арест подозреваемого в участии в ИГ

В Раменском суде арестовали молодого человека по делу об участии в ИГ

Раменский городской суд Московской области арестовал молодого человека, обвиняемого в участии в террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Как уточнили источники, судья рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения по делу, возбужденному по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. Суд удовлетворил просьбу обвинения и заключил фигуранта под стражу сроком на два месяца — до 25 февраля 2026 года.

По версии следствия, обвиняемый через социальные сети и мессенджеры вступил в тематические каналы, где установил контакты с лидерами и участниками ИГ. Следуя их указаниям, он дал устное согласие на вступление в террористическую организацию и выполнение возложенных на него функций.

В пресс-службе суда сообщили, что фигурант придерживался радикальных исламистских взглядов, проходил идеологическую подготовку и планировал выезд на территорию Сирии для участия в вооруженном конфликте на стороне группировки. Через социальную сеть он связался с одним из боевиков, чтобы получить инструкции по выезду, и намеревался приобрести билет в Стамбул для дальнейшей переправки в Сирию. Однако реализовать эти планы он не успел, поскольку его задержали сотрудники УФСБ России по Москве и Московской области.

Ранее в Москве вынесли приговор мигранту за присягу ИГИЛ.