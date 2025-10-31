В российском городе заметили призраков

В новосибирском доме молодежи Маяк заметили призраков и засняли на видео

В доме молодежи «Маяк» в Новосибирске вахтер каждую ночь якобы видит призраков. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП инцидент Новосибирск».

«Женщина рассказала, что странные пятна, летающие над креслами концертного зал, наблюдает в монитор с камер видеонаблюдения. Нечто даже выходит на сцену и растворяется... А потом появляется снова...» — сказано в посте.

В нем также говорится, что первое время, увидев «полтергейст», женщине было не по себе, но сейчас она уже привыкала.

До этого сообщалось, что более трети жителей Англии верят в существование призраков. Как писала газета The Guardian, в общей сложности 29% опрошенных заявили о своей вере в загробную жизнь, 36% верят в привидения и духов усопших, а 27% считают возможным установление контакта с потусторонним миром. Кроме того, 16% участников опроса сообщили о наличии «сверхъестественного опыта», а 45% испытывали чувство дежавю.

Наиболее склонны к вере в паранормальные явления респонденты в возрасте от 25 до 34 лет.

Ранее в Замбии осудили двух колдунов за черную магию против президента страны.