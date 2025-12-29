Врач объяснила, как гипертония влияет на здоровье

Пациенты, которые столкнулись с гипертонией, могут ощущать головную боль различной локализации, тошноту, головокружение и другие симптомы, связанные с ухудшением самочувствия. Об этом RuNews24.ru рассказала кандидат медицинских наук, эксперт аналитического центра Университета «Синергия» Ольга Рублева.

По ее словам, повышение артериального давления может быть эпизодическим или системным и длительным. Состояние может сопровождаться сердцебиением, страхом, тревогой, его могут провоцировать, в том числе, стресс и изменения погоды.

«При стойком и длительном повышении артериального давления происходит нарушение многих систем организма», — подчеркнула Рублева.

Так, например, могут нарушиться функции почек, работа сердца и сосудов.

Ученые из Scripps Research до этого установили, что нерегулярный режим сна — даже со сдвигом всего на один час — связан с повышенным риском артериальной гипертонии и обструктивного апноэ сна. В исследовании участвовали около 400 взрослых. В среднем на протяжении почти двух лет они передавали данные с носимых фитнес-устройств, которые фиксировали параметры сна, а также заполняли медицинские анкеты.

Ранее врач рассказала, кому нужно есть красную икру с осторожностью.