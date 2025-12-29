Сантехник объяснил, можно ли смывать бумагу в унитаз

Растворимую бумагу можно смывать в унитаз, поскольку она легко проходит вместе с водой через изгибы канализационных труб, не задерживаясь в системе. Об этом в интервью РИАМО сообщил сантехник Александр Коняев.

Другие же отходы, такие как пластик, ткань, строительный мусор или крупные остатки продуктов питания, приводят к формированию засоров канализации, предупредил эксперт.

«Смывание мусора приводит к тому, что механизмы слива выходят из строя, а резиновые и пластиковые детали быстро изнашиваются из-за попадания посторонних предметов. В результате стоимость ремонта и обслуживания унитаза возрастает в разы, а иногда требуется полная замена чаши и соединительных труб», — отметил он.

До этого Коняев говорил, что зачастую смытый в канализацию мусор собирается в плотный ком, который впоследствии приходится вырезать. Некоторые засоры, по его словам, устраняются тросами с режущими насадками, поскольку со временем комок уплотняется почти до резинового состояния.

Ранее россиянам рассказали, какие засоры нельзя устранять самостоятельно.