Россиянам рассказали, какие засоры нельзя устранять самостоятельно

Эксперт ЖКХ Юнисова: засор общего стояка нельзя устранять самостоятельно
Shutterstock

При первых признаках серьезного засора (стояк не уходит, вода поднимается в сантехприборах), необходимо обратиться в официальные службы. Не стоит устранять такие аварии самостоятельно. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредила эксперт ЖКХ, сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова.

«Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть все необходимое оборудование», — объяснила специалист.

Во время звонка она посоветовала четко описать проблему и уточнить номер заявки. По ее словам, если диспетчерская служба управляющей компании не отвечает, можно обратиться в городскую диспетчерскую службу по единому номеру.

Сантехник Александр Коняев до этого говорил, что чаще всего канализация забивается из-за вещей, которые не распадаются в воде — влажных салфеток, прокладок, ватных дисков и прочего мелкого мусора. Эти предметы постепенно собираются в плотный ком, который впоследствии приходится вырезать, отметил он.

Ранее губернатор Подмосковья предложил ввести маркировку для влажных салфеток.

