Женщина вышла замуж за больного раком ради его почки

В Китае женщина, страдающая от уремии, вышла замуж за мужчину с раком, надеясь получить его почку, пишет South China Morning Post.

В 2014 году 24-летняя Ван Сяо из провинции Шэньси диагностировали уремию и сообщили, что без пересадки почки ей осталось жить около года. Не имея подходящих доноров среди родственников, Ван разместила объявление в группе поддержки больных раком, ища мужчину, который согласится на брак с условием, что она получит его почку.

Через несколько дней откликнулся 27-летний Юй Цзяньпин, страдающий рецидивирующей миеломой. Его группа крови совпадала с Ван. Они зарегистрировали брак в июле и договорились сохранить союз в тайне, а также обменяться взаимной заботой: Юй, если врачам не удастся его спасти, пожертвует почку жене, а она ухаживает за ним и его отцом.

Со временем договоренность перерастала в настоящие чувства. Женщина даже помогла супругу собрать деньги, чтобы оплатить операцию по пересадке костного мозга. В итоге состояние Юя стабилизировалось, а здоровье Ван улучшилось: сеансы диализа сократились до одного раза в месяц, и врачи предположили, что пересадка почки ей больше может не понадобиться.

В итоге пара сыграла свадьбу. Сейчас супруги живут в своей квартире и владеют магазином по продаже цветов.

