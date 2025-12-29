Размер шрифта
Россиянам объяснили, что делать с ненужными новогодними подарками

Психолог Кардиакос: ненужный подарок на Новый год лучше обменять или передарить
Vitalii Stock/Shutterstock/FOTODOM

При получении ненужного подарка на Новый год важно сконцентрироваться не на нем, а на дарителе. Важно постараться искренне улыбнуться и поблагодарить его, а также отложить критику презента. По возможности впоследствии его можно либо пожертвовать на благотворительность, либо вернуть в магазин при наличии чека, либо обменять, рассказала в беседе с «Радио 1» семейный психолог-психотерапевт Анастасия Кардиакос.

«Поблагодарите за действие, а не за объект, чтобы сохранить искренность. Универсальный ответ: «Спасибо, это так внимательно с твоей стороны! Мне приятно, что ты думала обо мне»», — посоветовала специалист.

По ее словам, уместно также будет задать вопросы о подарке, поинтересовавшись, например, где человек нашел этот предмет, как долго выбирал – все это позволит скрыть разочарование и подтвердить интерес получателя к преподнесенной вещи. Важно не сетовать на высокую стоимость презента, так как это обесценит внимание дарителя, подчеркнула психолог.

Однако хранить годами ненужную вещь тоже не стоит – это уже признаки синдрома «токсичной благодарности», отметила Кардиакос. В частности, подарок, который не несет за собой глубоко личного характера, можно передарить, преподнеся его тому, кому он действительно понадобится. А если речь идет о так называемом «подарке-обязаловке», то можно, при наличии чека, вернуть его в магазин. Кроме того, нераспакованные вещи можно отдать на благотворительность либо обменять. В любом случае важно оставаться благодарным, так как неподходящий подарок – это необязательно невнимательность дарителя. Есть вероятность, что так он хотел выразить свои искренние чувства, пояснила психолог.

«Разрешите себе и другим быть неидеальными», — подчеркнула она.

Исследователи до этого выяснили, что наиболее популярный бюджет на все новогодние подарки у россиян — до 5 тыс. рублей: такой вариант выбрали 39,8% участников соответствующего опроса. При этом для 38,84% россиян ключевым фактором остается желание порадовать близкого человека и вызвать у него эмоции. Практичность подарка важнее всего для 26,36% участников опроса.

Ранее в США назвали рождественские подарки, которые американцы чаще всего возвращают.

