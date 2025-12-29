Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Госдуме напомнили, что россияне не обязаны отвечать на звонки в нерабочее время

В ГД заявили, что сотрудники должны отвечать работодателю только в рабочее время
SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Отсутствие компенсации за переработки и вынужденное использование личных устройств выходят за рамки Трудового кодекса. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что во время всеобщей цифровизации понятия нормы труда и отдыха стали размыты.

«Это такие устоявшиеся привычки, которые выходят за рамки Трудового кодекса. У нас есть право на офлайн. Вот человек, который удаленно работает, вот он должен быть на связи с работодателем исключительно в рабочее время, дальше он телефон может выключать.То же самое касается тех, кто работает в офисе», — объяснил Нилов.

По его словам, сотрудник обязан быть на связи только в рабочее время, если обратное не оговорено дополнительными соглашениями и не предусматривает какую-либо компенсацию.

При этом сотрудник не должен пользоваться в рабочих целях личным телефоном без соответствующей компенсации, напомнил Нилов.

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева до этого напомнила, что закон запрещает принудительно привлекать сотрудников к работе в праздничные дни. По ее словам, согласие работника не требуется лишь в случаях, связанных с предотвращением катастрофы или стихийных бедствий.

Ранее россиянам напомнили о двойной оплате труда в новогодние праздники.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27525253_rnd_3",
    "video_id": "record::e2297917-8874-4a2e-a4e3-75f278cadb73"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+