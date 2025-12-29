В Госдуме напомнили, что россияне не обязаны отвечать на звонки в нерабочее время

В ГД заявили, что сотрудники должны отвечать работодателю только в рабочее время

Отсутствие компенсации за переработки и вынужденное использование личных устройств выходят за рамки Трудового кодекса. Об этом в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат отметил, что во время всеобщей цифровизации понятия нормы труда и отдыха стали размыты.

«Это такие устоявшиеся привычки, которые выходят за рамки Трудового кодекса. У нас есть право на офлайн. Вот человек, который удаленно работает, вот он должен быть на связи с работодателем исключительно в рабочее время, дальше он телефон может выключать.То же самое касается тех, кто работает в офисе», — объяснил Нилов.

По его словам, сотрудник обязан быть на связи только в рабочее время, если обратное не оговорено дополнительными соглашениями и не предусматривает какую-либо компенсацию.

При этом сотрудник не должен пользоваться в рабочих целях личным телефоном без соответствующей компенсации, напомнил Нилов.

Юрист по трудовому праву Валентина Яковлева до этого напомнила, что закон запрещает принудительно привлекать сотрудников к работе в праздничные дни. По ее словам, согласие работника не требуется лишь в случаях, связанных с предотвращением катастрофы или стихийных бедствий.

Ранее россиянам напомнили о двойной оплате труда в новогодние праздники.