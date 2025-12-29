Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

Роспотребнадзор выявил летучие органические соединения в напитке Aloe Vera
Telegram-канал Mash

В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении летучих органических соединений в пяти образцах готовой продукции напитка Aloe Vera от компании «Вельта‑Пенза». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве приняли решение заблокировать реализацию данной продукции на торговых и дистанционных площадках, а деятельность предприятия приостановить с 26 декабря.

В пятницу, 26 декабря, в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка Aloe Vera, содержащую неизвестное химическое вещество в составе четырех бутылок напитка Aloe Vera. Впоследствии пресс-служба торговой сети проинформировала общественность о решении изъять данный напиток из продажи и инициировать проведение экстренной проверки качества. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию инцидента.

Ранее врач рассказал, какие напитки выбрать для новогоднего стола.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524371_rnd_2",
    "video_id": "record::eea9b465-618c-47a4-adfa-1ce0d0c91622"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+