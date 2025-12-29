В напитке Aloe Vera обнаружили летучие органические соединения

В Роспотребнадзоре сообщили об обнаружении летучих органических соединений в пяти образцах готовой продукции напитка Aloe Vera от компании «Вельта‑Пенза». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«По результатам завершенных лабораторных исследований, в пяти образцах готовой продукции с датами изготовления 11.08.2025, 05.10.2025, 10.12.2025, 16.12.2025 и 21.12.2025, а также в пробе концентрата выявлены летучие органические соединения», — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве приняли решение заблокировать реализацию данной продукции на торговых и дистанционных площадках, а деятельность предприятия приостановить с 26 декабря.

В пятницу, 26 декабря, в одном из супермаркетов в Новой Москве обнаружили партию напитка Aloe Vera, содержащую неизвестное химическое вещество в составе четырех бутылок напитка Aloe Vera. Впоследствии пресс-служба торговой сети проинформировала общественность о решении изъять данный напиток из продажи и инициировать проведение экстренной проверки качества. Управление Роспотребнадзора по городу Москве приступило к эпидемиологическому расследованию инцидента.

