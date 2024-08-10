Россиянам раскрыли состав целебного напитка при похмелье

При злоупотреблении алкоголем нарушается водно-солевой баланс в организме. Восстановить его непросто, так как алкоголь тормозит выработку вазопрессина — гормона, отвечающего за регуляцию водно-солевого баланса. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По его словам, за секрецию этого гормона отвечает задняя доля гипофиза, и работа этой железы головного мозга полностью восстанавливается только через две недели после алкогольной интоксикации.

«Процесс восстановления происходит постепенно. Симптомы похмельного синдрома — головная боль, сухость во рту, появление отеков, раздражительность, тошнота — возникают вследствие расщепления этилового спирта в печени и образования токсичных продуктов, обезвоживания организма, неравномерного перераспределения оставшейся влаги между частями тела, а также потерей значительного количества минеральных солей», — сказал эксперт.

Восстановить водно-солевой баланс поможет рассол. Лучше всего подойдет капустный, огуречный — тоже хороший вариант.

«В этих рассолах содержится янтарная и другие органические кислоты, витамин С, минеральные соли. Кислоты ускоряют разрушения токсичных продуктов распада алкоголя, а минеральные вещества способствуют восстановлению водно-солевого баланса. Чистая вода не помогает, поскольку в условиях пониженной концентрации солей организм воспринимает воду как лишнюю жидкость, от которой нужно избавиться», — объяснил эксперт.

Время, необходимое для восстановления организма, зависит от количества потребленного алкоголя.

«При острой алкогольной интоксикации ставят капельницы с солевыми растворами и глюкозой, куда добавляют различные витамины. Витамин С блокирует негативное воздействие алкоголя на клетки, витамины РР и В9 нормализуют работу нервной системы, витамин В1 способствует расщеплению этилового спирта, витамин N (липоевая кислота) препятствует накоплению токсинов», — резюмировал он.

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