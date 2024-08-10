Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам раскрыли состав целебного напитка при похмелье

Доцент Суслянок: при похмелье лучше поможет капустный рассол

close
100%
Shutterstock

При злоупотреблении алкоголем нарушается водно-солевой баланс в организме. Восстановить его непросто, так как алкоголь тормозит выработку вазопрессина — гормона, отвечающего за регуляцию водно-солевого баланса. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

По его словам, за секрецию этого гормона отвечает задняя доля гипофиза, и работа этой железы головного мозга полностью восстанавливается только через две недели после алкогольной интоксикации.

«Процесс восстановления происходит постепенно. Симптомы похмельного синдрома — головная боль, сухость во рту, появление отеков, раздражительность, тошнота — возникают вследствие расщепления этилового спирта в печени и образования токсичных продуктов, обезвоживания организма, неравномерного перераспределения оставшейся влаги между частями тела, а также потерей значительного количества минеральных солей», — сказал эксперт.

Восстановить водно-солевой баланс поможет рассол. Лучше всего подойдет капустный, огуречный — тоже хороший вариант.

«В этих рассолах содержится янтарная и другие органические кислоты, витамин С, минеральные соли. Кислоты ускоряют разрушения токсичных продуктов распада алкоголя, а минеральные вещества способствуют восстановлению водно-солевого баланса. Чистая вода не помогает, поскольку в условиях пониженной концентрации солей организм воспринимает воду как лишнюю жидкость, от которой нужно избавиться», — объяснил эксперт.

Время, необходимое для восстановления организма, зависит от количества потребленного алкоголя.

«При острой алкогольной интоксикации ставят капельницы с солевыми растворами и глюкозой, куда добавляют различные витамины. Витамин С блокирует негативное воздействие алкоголя на клетки, витамины РР и В9 нормализуют работу нервной системы, витамин В1 способствует расщеплению этилового спирта, витамин N (липоевая кислота) препятствует накоплению токсинов», — резюмировал он.

Ранее россиян предупредили об опасных признаках ожирения печени.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами