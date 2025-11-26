На Украине женщина зарезала мужа с пророссийскими взглядами

Жительница города Ирпень Киевской области зарезала своего мужа из-за якобы пророссийских взглядов. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным следствия, между 54-летней женщиной и 70-летним мужчиной произошел конфликт. По словам супруги, ссора началась из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из РФ. При этом женщина утверждает, что ее супруг угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие.

«Во время приготовления пищи, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. В ходе эмоционального противостояния женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужу удары в грудную клетку», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей вручили подозрение по статье об умышленном убийстве.

