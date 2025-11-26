На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине женщина зарезала мужа с пророссийскими взглядами

В Киевской области жена ударила пророссийски настроенного мужа ножом в грудь
true
true
true
close
Shutterstock

Жительница города Ирпень Киевской области зарезала своего мужа из-за якобы пророссийских взглядов. Об этом сообщила региональная прокуратура в Telegram-канале.

По данным следствия, между 54-летней женщиной и 70-летним мужчиной произошел конфликт. По словам супруги, ссора началась из-за якобы пророссийских взглядов мужа и его связей с родственниками из РФ. При этом женщина утверждает, что ее супруг угрожал выгнать ее из дома и применял физическое насилие.

«Во время приготовления пищи, когда подозреваемая шинковала капусту на кухне, конфликт между супругами снова обострился. В ходе эмоционального противостояния женщина взяла в руку кухонный нож и нанесла мужу удары в грудную клетку», — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ей вручили подозрение по статье об умышленном убийстве.

В мае суд района Прага-6 приговорил учительницу Мартину Беднаржову к семи месяцам условно и трехлетнему запрету педагогической деятельности за высказывание официальной позиции России по конфликту на Украине в ходе урока литературы. Учащиеся при этом снимали происходящее на телефон. После этого Беднаржова была уволена.

Ранее Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами