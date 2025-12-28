Размер шрифта
Сбежавший со службы российский военный изнасиловал пятилетнюю девочку

72.ru: в Тюменской области осудили военного, изнасиловавшего пятилетнюю девочку
В Тюменской области перед судом предстал 47-летний военный, который сбежал со службы и изнасиловал ребенка. Об этом сообщает 72.ru.

Инцидент произошел в июне в одном из сел Тюменской области. Женщина вместе с дочерью пришла в гости к знакомому — во время застолья мать уснула за столом. В это время ее пятилетняя дочь играла во дворе в салоне автомобиля.

Мужчина подошел к ребенку, перенес его в багажник машины и изнасиловал малолетнюю. Проснувшись, мать девочки вышла во двор и нашла дочь в багажнике — она была напугана и в слезах рассказала матери о произошедшем.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину и подал апелляционную жалобу.

В ходе следствия также выяснилось, что в момент преступления мужчина самовольно покинул воинскую часть. Он подписал контракт в колонии, отбывая срок за кражу. По этому факту возбуждено отдельное уголовное дело, которое уже направлено в суд.

Ранее россиянин разбил девочке лицо и изнасиловал ее.

