В томской психбольнице объяснили закупку 20 тыс. пачек сигарет для пациентов

В томской психбольнице объяснили закупку 20 тыс. пачек сигарет на 3,1 млн рублей
true
true
true
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Томская клиническая психиатрическая больница закупила в 2025 году 20 тыс. пачек сигарет на 3,1 млн рублей. Об этом сообщает издание «Подъем».

В медучреждении объяснили, что закупка сигарет для пациентов обусловлена «объективными причинами медицинского и социального характера». Они выдавались больным строго под контролем медработников, отмечает издание. По словам врачей, запрет на курение у пациентов с психическими заболеваниями может стать для них дополнительным внешним триггером и в последствии усугубить процесс лечения.

Как пишет «Подъем», в больнице запрещен свободный выход с территории, а у «многих пациентов связи с родными и близкими полностью или частично утрачены», поэтому руководство учреждения закупило сигареты за «счет средств от иной приносящей доход деятельности», при этом процесс закупок был абсолютно прозрачным.

Уточняется, что сигареты пациентам перестали закупать с июня 2025 года после запрета Роспотребнадзора.

До этого лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Отмечается, что размер штрафов хотят увеличить в десять раз – до 5-15 тыс. рублей для физических лиц.

Ранее сообщалось, что ученые раскрыли механизм связи между курением и раком поджелудочной железы.

