Танкер-газовоз «Алексей Косыгин» отправился в рейс с судоверфи «Звезда»

Первый российский ледокольный танкер «Алексей Косыгин» отправился в рейс по СМП

Первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин» вышел из бухты Большой Камень в Приморском крае в свой первый рейс по Северному морскому пути. Об этом сообщили в пресс-службе Судостроительного комплекса «Звезда».

Судно успешно прошло ходовые и газовые испытания и передано заказчику — ПАО «Совкомфлот» — для участия в проекте «Арктик СПГ-2».

«Алексей Косыгин» стал головным судном серии ледокольных танкеров, строящихся на ССК «Звезда». Танкер обладает ледовым классом ARC 7, что позволяет самостоятельно проходить лёд толщиной свыше 2 метров. Вместимость танкера — 172 тыс. м³ сжиженного природного газа.

Газовоз длиной 300 метров и шириной 48,8 метра имеет дедвейт 81 тыс. тонн и оснащён силовой установкой мощностью 60 МВт. Особенностью корабля стали уникальные винто-рулевые колонки, произведённые на заводе «Сапфир» в составе ССК «Звезда».

ССК «Звезда» — высокотехнологичная верфь крупнотоннажного судостроения, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина. Оператором проекта выступает НК «Роснефть».

В компании уточнили, что строительство ледокольных газовозов укрепляет российские судостроительные мощности и вносит весомый вклад в импортозамещение. Эти суда обеспечивают технологическую независимость страны при создании критически важной арктической инфраструктуры и транспортировке СПГ по Северному морскому пути.