Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Танкер-газовоз «Алексей Косыгин» отправился в рейс с судоверфи «Звезда»

Первый российский ледокольный танкер «Алексей Косыгин» отправился в рейс по СМП
Пресс-служба «Роснефти»

Первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин» вышел из бухты Большой Камень в Приморском крае в свой первый рейс по Северному морскому пути. Об этом сообщили в пресс-службе Судостроительного комплекса «Звезда».

Судно успешно прошло ходовые и газовые испытания и передано заказчику — ПАО «Совкомфлот» — для участия в проекте «Арктик СПГ-2».

«Алексей Косыгин» стал головным судном серии ледокольных танкеров, строящихся на ССК «Звезда». Танкер обладает ледовым классом ARC 7, что позволяет самостоятельно проходить лёд толщиной свыше 2 метров. Вместимость танкера — 172 тыс. м³ сжиженного природного газа.

Газовоз длиной 300 метров и шириной 48,8 метра имеет дедвейт 81 тыс. тонн и оснащён силовой установкой мощностью 60 МВт. Особенностью корабля стали уникальные винто-рулевые колонки, произведённые на заводе «Сапфир» в составе ССК «Звезда».

ССК «Звезда» — высокотехнологичная верфь крупнотоннажного судостроения, созданная по поручению президента РФ Владимира Путина. Оператором проекта выступает НК «Роснефть».

В компании уточнили, что строительство ледокольных газовозов укрепляет российские судостроительные мощности и вносит весомый вклад в импортозамещение. Эти суда обеспечивают технологическую независимость страны при создании критически важной арктической инфраструктуры и транспортировке СПГ по Северному морскому пути.
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+