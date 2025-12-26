Женщину в инвалидной коляске спасли с пляжа после того, как она увязла в песке на холоде

Женщина в Германии застряла на пляже, когда попыталась подъехать ближе к воде, но ее инвалидная коляска увязла в песке, пишет Metro.

По данным местных служб, коляска весом около 200 килограммов увязла в песке, и женщина вместе со своим спутником в течение часа пыталась самостоятельно выбраться, но безуспешно. Лишь после этого они вызвали пожарных.

Начальник пожарной службы Себастьян Хакер сообщил, что женщина оставила специальные резиновые коврики, на которых обычно передвигалась по песку.

«Возле воды было крайне некомфортно — около нуля градусов», — добавил он.

Немку перенесли в ближайшую деревянную пляжную хижину и укутали одеялами, чтобы она согрелась, пока спасатели вытаскивали застрявшую технику. На извлечение коляски с побережья ушло около 45 минут и усилия четырех человек.

«Такой вызов у нас впервые, но мы рады, что женщина не пострадала», — отметил Хакер.

