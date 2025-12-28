Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Компания Ocean Infinity получит деньги только в случае обнаружения обломков лайнера MH370

РИА: компания Ocean Infinity не получит денег, если не найдет обломки лайнера MH370
Супруга одного из пассажиров после встречи членов семей пассажиров рейса MH370 в Пекине, март 2015 года
Kim Kyung Hoon/Reuters

Британо-американская компания Ocean Infinity получит от властей Малайзии $70 млн только в случае обнаружения значительных обломков пропавшего более десяти лет назад рейса MH370 авиакомпании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы властей Малайзии.

До этого сообщалось о возобновлении поисков самолета, пропавшего 11 лет назад во время выполнения рейса MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.

По условиям контракта no find, no fee («не нашли — не платим») оплата зависит от успеха поисковой операции. Поиск пройдет в новой приоритетной зоне площадью 15 тыс. кв. км вдоль «7-й дуги» — линии, рассчитанной по спутниковым данным. Операции продлятся 55 дней с перерывами на летний сезон Южного полушария.

Гражданский самолет Boeing 777-200, следовавший из Куала-Лумпура в Пекин, исчез с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. Предположительно, воздушное судно авиакомпании Malaysia Airlines потерпело крушение в южной части Индийского океана. На борту находились 12 членов экипажа и 227 пассажиров, в том числе один российский турист. Поисковая операция продолжалась три года и финансировалась сразу несколькими странами. Однако обломки самолета так и не были обнаружены.

Ранее в России назвали первопричину крушения пассажирского самолета компании AZAL в Казахстане.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27519229_rnd_2",
    "video_id": "record::7211580f-8fe3-4815-a781-3e0fa5e6989c"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+