Мужчина не выжил, исполняя супружеский долг с шестью женами

В Нигерии мужчина не выжил, исполняя супружеский долг с шестью женами
В Нигерии многоженец не выжил, исполняя супружеский долг. Об этом сообщает Dailypost.ng.

Инцидент произошел 23 декабря в штате Бенуэ в районе Угбугбу Овукпа. Мужчина, имевший шесть жен, вернулся домой и направился к младшей супруге. В это время остальные жены, заранее договорившись, ворвались в комнату с ножами и палками. Женщины потребовали, чтобы муж вступил с каждой из них в половую связь по очереди.

Мужчина пытался оказать сопротивление, однако жены все же принудили его к соитию. К тому моменту, когда подошла очередь пятой женщины, мужчина перестал дышать. После этого злоумышленницы скрылись в лесу.

Полицейские занимаются расследованием случившегося. При содействии местной молодежи правоохранительным органам удалось задержать двух подозреваемых. Поиски остальных сбежавших жен продолжаются.

