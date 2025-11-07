В Парижской филармонии зажгли дымовые шашки во время концерта оркестра из Израиля

В Париже задержали четырех человек после поджога дымовых шашек в филармонии

В Парижской филармонии 6 ноября посетители зажгли дымовые шашки во время концерта Израильского филармонического оркестра. Об этом сообщает 20minutes.fr.

Филармония подала жалобу по факту случившегося.

«Парижская филармония выражает глубокое сожаление и решительно осуждает серьезный инцидент, произошедший в Большом зале Пьера Булеза во время концерта Израильского филармонического оркестра под управлением Лахава Шани с пианистом Андрашем Шиффом», — говорится в заявлении учреждения культуры.

В организации отметили, что всего за время концерта группа посетителей попыталась сорвать выступление трижды, в том числе дважды — при помощи дымовых шашек. Другие зрители вмешались в происходящее, и начались стычки. Прерванный концерт удалось продолжить, когда нарушителей порядка вывели из зала.

Перед концертом пропалестинские активисты призывали к его отмене и требовали от Парижской филармонии сообщить зрителям о событиях в Газе. Ввиду этого меры безопасности на концерте были усилены.

7 ноября прокуратура Парижа объявила о задержании четырех человек, подозреваемых в участии в инциденте. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес решительно осудил их действия и заявил, что ничто не может оправдать подобный поступок.

В октябре в свете установившегося перемирия на Ближнем Востоке Европейский вещательный союз (EBU) принял решение отложить голосование по вопросу возможного недопуска Израиля к участию в песенном конкурсе «Евровидение» в 2026 году.

Ранее Израилю предложили выступить на «Евровидении» под нейтральным флагом.