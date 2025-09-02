В Кронштадте возмутились суточным концертом Глюкозы

Продолжавшийся сутки концерт Глюкозы возмутил жителей Кронштадта. Об этом пишет 78.ru.

Фестиваль «Отдых 24» проходил на территории бывшего завода на Якорной площади, при этом музыка непрерывно звучала с полудня 30 августа и до полудня 31-го. Горожане подали жалобу на несанкционированное шумное мероприятие в прокуратуру и полицию.

«Вместе с ОМВД и прокуратурой Кронштадтского района мы взяли вопрос на контроль. В ближайшее время пригласим организаторов мероприятия в администрацию. Постараемся выяснить все обстоятельства и найти решение, комфортное для жителей», — прокомментировали ситуацию в администрации города.

Помимо Глюкозы, на рейве «Отдых 24» выступали еще порядка 25 менее известных исполнителей. По словам местных жителей, большая часть посетителей мероприятия принадлежала к возрастной группе от 18 до 25 лет.

До этого Глюкоза рассказала, что билеты на ее концерт в Санкт-Петербурге были раскуплены за 3 минуты. Мероприятие прошло 24 мая в ночном клубе Blank.

Ранее Глюкоза в рваных колготках показала растяжку.