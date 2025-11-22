В Германии украинцев призвали искать работу

Украинцам в Германии придется срочно искать работу после отмены выплат социального пособия по обеспечению прожиточного минимума (Bürgergeld). Об этом говорится в материале немецкого журнала Focus, который ссылается на внутреннее письмо правительственным фракциям.

«Министр труда Бэрбель Бас (СДПГ) хочет, чтобы украинцы, которые больше не будут получать Bürgergeld, как можно быстрее нашли работу и интегрировались в немецкое общество», — сказано в статье Focus.

Согласно документу, оказавшемуся в распоряжении издания, власти Германии ставят целью оперативную и устойчивую интеграцию беженцев в рынок труда и общественную жизнь. Как отмечается в письме, в связи с этим трудоспособные, но не занятые в работе мигранты обязаны без промедления предпринимать усилия для трудоустройства.

При этом, если трудоустройство невозможно из-за недостаточного знания языка, беженцам предстоит в обязательном порядке пройти интеграционный курс. В случае, если беженцы не могут предоставить доказательства самостоятельных попыток трудоустройства, то по нормам AsylbLG (Закон о предоставлении социальных выплат соискателям убежища. — «Газета.Ru») они должны быть обязаны к участию в общественных работах.

19 ноября немецкое агентство DPA сообщало, что правительство Германии одобрило законопроект, лишающий украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, расширенных социальных выплат. Вместо этого они будут получать базовое пособие как другие просители убежища.

