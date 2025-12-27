Размер шрифта
На ТЭЦ под Иркутском произошла «нештатная ситуация»

На Ново-Зиминской ТЭЦ запустят еще один котел после поломки оборудования
Ново-Зиминская ТЭЦ/VK

Нагрев воды в батареях жителей Саянска начнется в ближайшие часы, написал в Telegram-канале мэр города Александр Ермаков.

Он сообщил, что на Ново-Зиминской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) сейчас растапливают котлоагрегат (взаимосвязанную систему из топочной камеры, газоходов, поверхности нагрева, насосов, арматуры и автоматики в едином корпусе: она производит пар или горячую воду путем сжигания топлива для отопления. — «Газета.Ru»).

«Параллельно на станции продолжаются подготовительные мероприятия по запуску еще одного котла, который планируется предстоящей ночью», — заявил градоначальник.

Он добавил, что специалисты работают круглосуточно. При необходимости их число увеличат.

Утром 27 декабря администрация Саянска заявила о нештатной ситуации на Ново-Зиминской ТЭЦ. Из-за неисправности оборудования началось снижение параметров теплоносителя, в городе возникли проблемы с отоплением. Жителей попросили закрыть окна, чтобы сохранить тепло в квартирах.

Ново-Зиминская ТЭЦ обслуживает города Зима, Саянск и Зиминский район. В них проживают в сумме около 80 тыс. чел.

