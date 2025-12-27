В Челябинске девушка родила младенца прямо на снегу

Прогулка по заснеженному городу закончилась для жительницы Челябинска родами. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел на территории местного садового товарищества. По данным издания, товаровед по имени Ольга вышла выгулять собак. В какой-то момент, когда она была достаточно далеко от своего дома, животные стали громко лаять. После этого Ольга заметила сидящую на коленях незнакомку.

«Она плачет, объясняет, что муж бросил. Попыталась ее успокоить, поднять со снега. А она говорит: «Я не могу, у меня схватки, я рожаю», – рассказала хозяйка питомцев.

Привязав собак к забору, Ольга позвонила медикам и, пока они ехали, сама стала принимать роды. Вскоре к ней присоединилась дочь.

Когда ребенок появился на свет, его укутали в пуховик. Женщина боялась, что новорожденный замерзнет, поэтому быстро отнесла его в ближайший дом, ее впустили в квартиру на первом этаже.

Прибывшие медики забрали молодую мать и младенца в роддом, угрозы жизни нет. После родов в снегу у девушки осложнений не было.

Выяснилось, что у девушки на свет появилась дочь, ее назвали в честь помогавшей при родах женщины.

Ранее в Новосибирской области 15-летняя школьница родила ребенка в рейсовом автобусе.