Более 2000 детей из приграничных регионов приехали в Москву на новогоднюю программу А7

В Москве 24 декабря стартовала благотворительная новогодняя программа «А7 — детям! Время новогодних чудес». Об этом сообщает пресс-служба платформы трансграничных платежей A7, выступившей организатором мероприятия.

Поездка продлится до 26 декабря. В ней принимают участие более 2000 школьников из приграничных регионов России.

Среди участников — дети из многодетных и малообеспеченных семей, а также дети участников специальной военной операции из Курской, Белгородской, Воронежской, Брянской, Запорожской и Херсонской областей, ДНР и ЛНР.

«Новый год — это, прежде всего, семейный праздник, время чудес и исполнения желаний. А7 — молодая компания, но мы с начала своего пути знаем, что социальная ответственность — это важно. Мы не безразличны к проблемам людей. Именно поэтому мы пригласили две тысячи ребят из приграничных регионов России в Москву, чтобы подарить им незабываемые эмоции и ощущение настоящего праздника», — отметил генеральный директор А7 Илан Шор.

Он подчеркнул, что инвестиции в детей являются самой важной и долгосрочной инвестицией в будущее России и ее процветание.

Школьники 23 декабря отправились в Москву из Ростова-на-Дону на специальных «Новогодних экспрессах». Перед отправлением на вокзале прошло праздничное представление с участием артистов, а в пути их ждала анимационная программа с конкурсами и сюрпризами.

В столице гостей ожидает насыщенная культурная программа: обзорная экскурсия с посещением Красной площади, прогулка по ВДНХ, посещение мультимедийного музея «Россия — моя история», Дарвиновского музея и сеанс в кинотеатре. Кульминацией станет посещение ледового шоу Татьяны Навки «Щелкунчик» на «Навка Арене» 25 декабря. Для многих участников эта поездка – первый визит в столицу и исполнение заветной мечты.