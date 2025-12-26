Российский военный пять дней жестоко пытал бывшую девушку

Российского военного приговорили к 12 годам за жестокие пытки над бывшей девушкой. Об этом сообщается на сайте Абаканского гарнизонного военного суда.

Военный Михаил Казанцев получил срок за истязания с особой жестокостью, причинение тяжкого вреда здоровью и незаконное лишение свободы бывшей девушки. Инцидент произошел в Кызыле 24 ноября 2024 года, вскоре после его возвращения с фронта.

На съемную квартиру к Казанцеву пришла его бывшая девушка, с которой мужчина поддерживал хорошие отношения. Однако в тот вечер он обвинил экс-возлюбленную в изменах, заставил раздеться, запер двери и начал ее пытать. Он избил девушку костылем, сломав руку, помочился на нее, а затем вытолкнул на балкон, на улице в тот день, как уточняется, стоял 20-градусный мороз.

Наутро Казанцев облил жертву кипятком и прижег ей веко сигаретой, бросал в нее бутылки и принуждал садиться на них. Он душил потерпевшую шнуром, обрил ее налысо, снова помочился и опять выставил на балкон. Кроме того, военнослужащий избивал ее ремнем с пряжкой, столкнул со стула так, что она ударилась головой о батарею, и стрелял в пострадавшую из игрушечного пистолета.

Утром 29 ноября мучитель отправился в магазин и забыл запереть дверь. Тогда жертва надела его одежду, выбежала из квартиры и обратилась за помощью в детский сад, сотрудники которого вызвали полицию. С черепно-мозговой травмой, ожогами II степени, колото-резаными ранами на обеих кистях и переломом локтевой кости пострадавшую госпитализировали.

Казанцев утверждал, что жертва находилась в его квартире добровольно и не хотела покидать жилище, и отрицал вину, но был признан виновным судом.

