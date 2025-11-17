Одни из самых известных близнецов шоу-бизнеса умерли вместе

Танцовщицы, певицы и актрисы близнецы Элис и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни, по-видимому, вместе. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в доме знаменитостей в немецком Грюнвальде была проведена «полицейская операция», ее подробности не приводятся. В полиции при этом отметили, что, по предварительным данным, признаков убийства в деле нет.

Алиса и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. В 1952 году близнецы, получившие балетное образование, сбежали из дома и отправились работать в дюссельдорфский театр ревю «Палладиум». Вскоре из заметили и пригласили выступать во всемирно известном парижском театре «Лидо».

В дальнейшем они стали одними из наиболее заметных немецких артисток и выступали на сцене более 60 лет, в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. Помимо Германии, особенно популярными сестры Кесслер были в США, Франции и Италии.

