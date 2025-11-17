На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Одни из самых известных близнецов шоу-бизнеса умерли вместе

Близнецы Кесслер, сделавшие карьеру в шоу-бизнесе, скончались вместе в 89 лет
true
true
true
close
Lennart Preiss/dpa/Global Look Press

Танцовщицы, певицы и актрисы близнецы Элис и Эллен Кесслер умерли на 90-м году жизни, по-видимому, вместе. Об этом сообщает немецкая газета Der Spiegel со ссылкой на правоохранителей.

По данным издания, в доме знаменитостей в немецком Грюнвальде была проведена «полицейская операция», ее подробности не приводятся. В полиции при этом отметили, что, по предварительным данным, признаков убийства в деле нет.

Алиса и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в Нерхау, Саксония. В 1952 году близнецы, получившие балетное образование, сбежали из дома и отправились работать в дюссельдорфский театр ревю «Палладиум». Вскоре из заметили и пригласили выступать во всемирно известном парижском театре «Лидо».

В дальнейшем они стали одними из наиболее заметных немецких артисток и выступали на сцене более 60 лет, в том числе с Фрэнком Синатрой, Фредом Астером и Гарри Белафонте. Помимо Германии, особенно популярными сестры Кесслер были в США, Франции и Италии.

Ранее звезда фильмов Акиры Куросавы умер в 92 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами