Украинцы вышли в лидеры по преступлениям среди мигрантов в Германии

В Германии наблюдается увеличение числа уголовных преступлений, совершенных мигрантами, включая украинцев. Такую информацию приводит немецкий журнал Compact со ссылкой на отчет Федерального управления криминальной полиции за октябрь.

По данным издания, в 2023 году количество мигрантов, подозреваемых в преступлениях (не включая нарушения иммиграционного законодательства), возросло на 25,1% по сравнению с предыдущим годом. Наиболее значительная доля преступников среди мигрантов в этом году принадлежит украинцам, которые составляют 33,1% от общего числа.

Особую озабоченность вызывает рост числа сексуальных преступлений, таких как изнасилования, домогательства и принуждения. Согласно информации Федерального ведомства уголовной полиции, в 2023 году число преступлений с участием мигрантов увеличилось на 16,5% — с 7 554 до 8 800 случаев. Основными подозреваемыми являются мигранты из Сирии, Афганистана, Ирака и Украины, за которыми следуют выходцы из Эритреи, Турции, Сомали и Ирана.

По данным Евростата, к концу мая 2024 года общее количество украинских беженцев, получивших статус временной защиты в Евросоюзе, достигло 4,3 млн человек. В предыдущем месяце этот показатель составлял 4,14 млн.

В августе в Германии предложили объявить режим чрезвычайной ситуации для упрощения высылки из страны мигрантов.

Ранее сообщалось, что Шольц пообещал увеличить масштабы депортации мигрантов.