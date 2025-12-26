Сотни викторианских туфель выбросило на берег в Уэльсе

На пляже в Уэльсе волонтеры обнаружили более 400 черных кожаных ботинок викторианской эпохи, пишет The Sun.
Обувь была обнаружена после того, как в середине декабря команда Beach Academy начала очистку побережья от морского мусора. По словам основательницы организации Эммы Лампорт, все ботинки — кожаные, с металлическими гвоздями, в разной степени сохранности.
Самая вероятная версия происхождения находки связана с кораблекрушением парохода Frolic, затонувшего у скалы Таскер-Рок примерно 150 лет назад. Судно перевозило обувь и итальянский груз, когда 17 марта 1831 года разбилось во время рейса из Хаверфордвеста в Бристоль. По данным местных историков, вещи и тела выбрасывало на берег еще несколько месяцев после трагедии.
Скала Таскер-Рок, расположенная примерно в нескольких километров от берега, известна как одно из самых опасных мест для судов и получила прозвище «кладбище кораблей».
Ранее в Шотландии на пляж выбросило «демогоргона».