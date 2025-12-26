Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

Сотни викторианских туфель выбросило на берег в Уэльсе

На пляже в Уэльсе нашли более 400 черных кожаных ботинок викторианской эпохи
Emma Lamport/Beach Academy/SWNS

На пляже в Уэльсе волонтеры обнаружили более 400 черных кожаных ботинок викторианской эпохи, пишет The Sun.

Обувь была обнаружена после того, как в середине декабря команда Beach Academy начала очистку побережья от морского мусора. По словам основательницы организации Эммы Лампорт, все ботинки — кожаные, с металлическими гвоздями, в разной степени сохранности.

Самая вероятная версия происхождения находки связана с кораблекрушением парохода Frolic, затонувшего у скалы Таскер-Рок примерно 150 лет назад. Судно перевозило обувь и итальянский груз, когда 17 марта 1831 года разбилось во время рейса из Хаверфордвеста в Бристоль. По данным местных историков, вещи и тела выбрасывало на берег еще несколько месяцев после трагедии.

Скала Таскер-Рок, расположенная примерно в нескольких километров от берега, известна как одно из самых опасных мест для судов и получила прозвище «кладбище кораблей».

Ранее в Шотландии на пляж выбросило «демогоргона».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27510601_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Строгий костюм и кальмары в Новый помешают разбогатеть. Как встречать Красную Лошадь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+