Сотни викторианских туфель выбросило на берег в Уэльсе

На пляже в Уэльсе нашли более 400 черных кожаных ботинок викторианской эпохи

На пляже в Уэльсе волонтеры обнаружили более 400 черных кожаных ботинок викторианской эпохи, пишет The Sun.

Обувь была обнаружена после того, как в середине декабря команда Beach Academy начала очистку побережья от морского мусора. По словам основательницы организации Эммы Лампорт, все ботинки — кожаные, с металлическими гвоздями, в разной степени сохранности.

Самая вероятная версия происхождения находки связана с кораблекрушением парохода Frolic, затонувшего у скалы Таскер-Рок примерно 150 лет назад. Судно перевозило обувь и итальянский груз, когда 17 марта 1831 года разбилось во время рейса из Хаверфордвеста в Бристоль. По данным местных историков, вещи и тела выбрасывало на берег еще несколько месяцев после трагедии.

Скала Таскер-Рок, расположенная примерно в нескольких километров от берега, известна как одно из самых опасных мест для судов и получила прозвище «кладбище кораблей».

