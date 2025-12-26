Размер шрифта
В Омске мужчину похитили из гостиницы, избили и оставили на морозе

В Омске троих мужчин задержали за похищение человека
Tudoran Andrei/Shutterstock/FOTODOM

Троих мужчин подозревают в похищении 39-летнего мужчины в Омске. Об этом сообщает управление МВД по региону.

О произошедшем стало известно после того, как в полицию обратился местный житель. Он заявил, что его брат-близнец пропал.

Сотрудники МВД выяснили, что за некоторое время до исчезновения исчезнувший находился в гостинице на улице Герцена. В какой-то момент трое мужчин выманили его из здания, затолкали в автомобиль и увезли.

Компания приехала в ангар на Индустриальной улице, где мужчину избили, увезли на кладбище и бросили там. Так как пострадавший был без одежды, он не выжил.

Чтобы скрыть преступление, компания закопала его в нескольких километрах от Омска. Позже правоохранители обнаружили это место. В отношении мужчин возбудили два уголовных дела.

«Сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Омской области продолжается оперативное сопровождение уголовных дел.», – сообщается в публикации.

Что именно стало причиной агрессии, не уточняется.

Ранее в Хакасии женщины организовали бордель и похитили школьницу.

