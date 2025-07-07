Военный из Ленобласти напоил и изнасиловал 17-летнюю петербурженку

Военный напоил и изнасиловал несовершеннолетнюю в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Конкретно.ру».

Накануне в полицию поступило сообщение об изнасиловании несовершеннолетней, которое произошло днем в квартире на проспекте Ветеранов. Жертва попала в больницу с острым отравлением этанолом, она находится в состоянии средней степени тяжести. Девушка уже дала показания.

Подозреваемого задержали на месте преступления, им оказался 21-летний военнослужащий из Луги. Молодого человека доставили в отдел внутренних дел.

По данным портала, он уже имел проблемы с законом, еще будучи несовершеннолетним. В 2020 году юноша оказался под подозрением в разбойном нападении в составе группы и находился под подпиской о невыезде. Делом займется военный следственный отдел СК.

Ранее мужчина обманом привез туристку в отель после фотосессии и изнасиловал.