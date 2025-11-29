В Свердловской области пьяный домашний тиран с ножом напал на полицейского

МВД: в Нижних Сергах пьяный мужчина побил жену и напал с ножом на полицейского

В Нижних Сергах местный житель обвиняется в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Свердловской области.

Инцидент произошел 16 ноября. По версии следствия, 26-летний мужчина был дома в состоянии алкогольного опьянения и «совершал противоправные действия» в отношении своей супруги. Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, полковник Валерий Горелых пояснил, что женщина обратилась в полицию после того, как пострадала от рукоприкладства мужа.

На место прибыли полицейские. Несмотря на форменное обмундирование и служебные удостоверения сотрудников, мужчина продолжил вести себя агрессивно и не соглашался с требованиями. Он схватил нож и начал угрожать сотруднику полиции, после чего применил к нему физическую силу. Однако злоумышленника удалось задержать.

Мужчине предъявили обвинение по статье 318 УК РФ, которая предусматривает ответственность за насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Горелых отметил, что за совершенное преступление фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

