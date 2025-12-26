Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости. Общество

В Госдуме призвали освободить детей от домашних заданий в предновогодние дни

Чернышов предложил освободить детей от домашних заданий в предновогодние дни
taka1022/Shutterstock/FOTODOM

В России школы должны гибко подходить к вопросам учебной нагрузки и не задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя», — сказал он.

По словам депутата, учителей необходимо освободить от проверки домашних заданий и всей внеучебной работы. Он считает, что педагогам в эти дни надо проводить время со своими семьями.

Также парламентарий отметил, что подобное решение не должно приниматься «сверху», а должно идти от директоров школ и преподавателей, которые реально оценивают усталость учеников в конце года, чувствуют настроение родителей и лучше любого чиновника могут найти разумный баланс.

До этого кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова заявила, что в новогодние праздники в жизни детей происходит большое количество ярких событий, которые могут стать не только источником радости, но и причиной эмоционального перевозбуждения, капризов и других трудностей.

Ранее россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509953_rnd_9",
    "video_id": "record::26a109dd-48be-4940-883d-83247b4d38f0"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+