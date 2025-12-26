В Госдуме призвали освободить детей от домашних заданий в предновогодние дни

В России школы должны гибко подходить к вопросам учебной нагрузки и не задавать домашние задания в последние дни перед Новым годом. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР).

«Если в три предновогодних учебных дня освободить от домашних заданий школьников, будут счастливы не только дети, но и родители, и учителя», — сказал он.

По словам депутата, учителей необходимо освободить от проверки домашних заданий и всей внеучебной работы. Он считает, что педагогам в эти дни надо проводить время со своими семьями.

Также парламентарий отметил, что подобное решение не должно приниматься «сверху», а должно идти от директоров школ и преподавателей, которые реально оценивают усталость учеников в конце года, чувствуют настроение родителей и лучше любого чиновника могут найти разумный баланс.

До этого кандидат педагогических наук, руководитель детского сада «Школа Сотрудничества» Анна Замыслова заявила, что в новогодние праздники в жизни детей происходит большое количество ярких событий, которые могут стать не только источником радости, но и причиной эмоционального перевозбуждения, капризов и других трудностей.

Ранее россияне рассказали, как проведут новогодние каникулы.