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Мать двоих детей потеряла способность ходить после приема антибиотиков

Британка, ведущая активный образ жизни, стала инвалидом из-за антибиотиков
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Соцсети

Жительница Шотландии осталась прикованной к инвалидной коляске после реакции организма на антибиотик, сообщает Edinburgh Live.

Анета Малаховская, 41-летняя мама двоих детей и любительница фитнеса из Эдинбурга, осталась прикованной к инвалидной коляске после редкой и тяжелой реакции на фторхинолоновый антибиотик. В июне 2024 года ей сделали операцию по удалению абсцесса, после чего назначили этот препарат для лечения воспаления.

Уже через несколько дней Анета почувствовала сильную боль и онемение в ногах. Боль стала постоянной и настолько сильной, что она не могла пройти более 2000 шагов в день. Со временем у Анеты развилась тендинопатия и атрофия мышц, и она полностью потеряла способность ходить.

До болезни женщина посещала спортзал пять раз в неделю и вела активный образ жизни, но теперь не может обойтись без помощи мужа для выполнения повседневных дел. Анета рассказала, что сильно страдает из-за утраты привычной жизни. Британка запустила сбор средств на восстановительное лечение, надеясь вернуть себе возможность ходить и жить без боли.

Ранее россиянин попал на операционный стол после самостоятельных инъекций от боли в спине.

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