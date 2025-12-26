Ставший мемным пони сделал предсказание на год Лошади

Пони Бубочка предсказал исполнение всех желаний в 2026 году

Ставший в Рунете мемным мини-пони Бубочка сделал предсказание на наступающий год Лошади. Его пророчество приводит Life.

Перед конем стоял выбор из трех вариантов: всеобщее счастье, неограниченное богатство и исполнение желаний (правда, если загадать их прямо сейчас).

После некоторых раздумий Бубочка выбрал третий вариант.

«Все желания, загаданные прямо сейчас, исполнятся, не упустите шанс» — сказала хозяйка пони Ксения Антонова.

Она также поздравила всех россиян, пожелав, чтобы счастье приходило в дома так же часто, как морковка появляется в кормушке у Бубочки.

Уже через несколько дней наступит Новый 2026 год, символом которого станет Красная Огненная Лошадь. Это животное сопровождает человека тысячи лет — не только как помощник в хозяйстве и спорте, но и как объект пристального научного интереса. Ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», чем лошадь уникальна с точки зрения биологии и медицины.

