Ортодонт объяснил, как неправильный прикус влияет на визуальное старение лица

Неправильный прикус может повлиять не только на здоровье зубов, но и на внешность. Иногда такая проблема визуально старит лицо, приводя к потере четкости овала, опущению уголков рта и углублению носогубных складок. Об этом «Известиям» рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

Специалист объяснил, что значительная часть возрастных изменений лица происходит из-за смещения нижней челюсти, происходящего из-за нарушения прикуса и стирания зубов.

По словам ортодонта, зубы — единственная опора для нижней челюсти, которая стирается в результате неправильного смыкания. В итоге происходит снижение высоты прикуса.

«Нижняя челюсть углубляется и западает, уменьшается высота нижней трети лица, что визуально добавляет возраста. Косметологические процедуры, такие как инъекции или нитевой лифтинг, носят временный характер, не устраняя первопричину, поэтому для долгосрочного эффекта необходимо восстановить правильную анатомию зубного ряда и высоту прикуса», — предупредил врач.

По его словам, важную роль в поддержании прикуса играют боковые моляры, которые нередко разрушает кариес. Потеря или повреждение этих зубов делают определение нужной высоты прикуса сложнее.

Ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова до этого предупредила, что мягкие домашние каппы от бруксизма не устраняют причины непроизвольного ночного скрежета зубами. Специалист объяснил, что они не защищают сустав и почти не влияют на работу жевательных мышц.

