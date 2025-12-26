Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеРазводы Дибровых и ТовстиковУбийство генерала Сарварова
Новости. Общество

Ортодонт объяснил, как неправильный прикус влияет на визуальное старение лица

Ортодонт Жук: неправильный прикус визуально опускает уголки рта
Shutterstock

Неправильный прикус может повлиять не только на здоровье зубов, но и на внешность. Иногда такая проблема визуально старит лицо, приводя к потере четкости овала, опущению уголков рта и углублению носогубных складок. Об этом «Известиям» рассказал врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель клиники OrthoLike Андрей Жук.

Специалист объяснил, что значительная часть возрастных изменений лица происходит из-за смещения нижней челюсти, происходящего из-за нарушения прикуса и стирания зубов.

По словам ортодонта, зубы — единственная опора для нижней челюсти, которая стирается в результате неправильного смыкания. В итоге происходит снижение высоты прикуса.

«Нижняя челюсть углубляется и западает, уменьшается высота нижней трети лица, что визуально добавляет возраста. Косметологические процедуры, такие как инъекции или нитевой лифтинг, носят временный характер, не устраняя первопричину, поэтому для долгосрочного эффекта необходимо восстановить правильную анатомию зубного ряда и высоту прикуса», — предупредил врач.

По его словам, важную роль в поддержании прикуса играют боковые моляры, которые нередко разрушает кариес. Потеря или повреждение этих зубов делают определение нужной высоты прикуса сложнее.

Ведущий ортодонт научно-клинического центра EUROKAPPA Clinic Марьяна Барагунова до этого предупредила, что мягкие домашние каппы от бруксизма не устраняют причины непроизвольного ночного скрежета зубами. Специалист объяснил, что они не защищают сустав и почти не влияют на работу жевательных мышц.

Ранее россиян предупредили об опасности применения энзимных зубных паст.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27509551_rnd_7",
    "video_id": "record::3f608f95-6c1e-42a3-b6be-b1b0f5ec313e"
}
 
Теперь вы знаете
Прерванный отдых. Нужно ли отвечать на сообщения коллег и руководителя в новогодние праздники
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+