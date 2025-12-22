На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт рассказал, что ожидает рынок вторичной недвижимости в 2026 году

Эксперт Шурыгин: фундаментальных предпосылок к обвалу цен на вторичное жилье нет
shisu_ka/Shutterstock/FOTODOM

Фундаментальных предпосылок к резкому обвалу цен на вторичное жилье в 2026 году нет. Об этом «Парламентской газете» рассказал президент Российской гильдии риэлторов Артемий Шурыгин.

«Рынок будет балансировать между низкими доходами населения и ограниченным предложением качественного жилья», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что в большей части регионов ожидается продолжение мягкой коррекции и колебания цен. При этом в крупных городах может произойти небольшой рост цен на недвижимость, особенно на жилье комфорт‑класса и на проекты, где развита инфраструктура.

По словам специалиста, ключевым фактором в этом вопросе будет судьба государственных ипотечных программ. Плавная перенастройка с большей вероятностью может привести к адаптации спроса, то есть снижению средней площади жилья и росту доли вторички, а не к резким ценовым шокам.

Эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский до этого рассказал «Газете.Ru», что спрос россиян на новостройки вырастет на 10-15% в начале 2026 года. Причиной этому будет «эффект Долиной», который привел к массовым случаям оспаривания сделок на вторичном рынке.

Ранее Путин заявил о расширении семейной ипотеки на вторичку.

