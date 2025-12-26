Размер шрифта
Академик запретил россиянам кататься на тюбингах

Академик Онищенко: призвал с осторожностью кататься на тюбингах
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Россиянам стоит с крайней осторожностью кататься на тюбингах и не переоценивать свои силы. По-возможности, лучше совсем отказаться от этого развлечения. Такой совет в беседе с Life дал эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

«Я бы применил власть и запретил это делать, потому что потом это плохо кончается. Потому что можно одному ребенку съехать, а сзади какой-нибудь другой со всего размаха с ним толкнется. И тогда вроде все правила соблюдены, а результат будет плачевный. Так что вообще нельзя кататься на «ватрушках», — подчеркнул эксперт.

Он призвал радостно встретить Новый год без катаний.

Врач-невролог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская до этого предупреждала, что катание на тюбингах — одно из самых опасных зимних развлечений, поскольку снаряд способен развивать высокую скорость, но управление у него практически отсутствует.

К самым вероятным происшествиям специалист отнесла повреждения позвоночника, включая «хлыстовую» травму, а также компрессионные переломы.

Ранее в Госдуме напомнили россиянам о правилах движения на санках.

